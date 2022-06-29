Кызыл, 29 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. На территории Тувы в связи с установлением жаркой и безветренной погоды введён особый противопожарный режим. Постановление об этом глава региона подписал 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Особый режим вводится для укрепления противопожарной защиты поселений, а также для предотвращения крупных ландшафтных или техногенных пожаров. Согласно документу, до 18 июня гражданам ограничили нахождение в лесах и въезд автомобилей, запрещены выжигание сухой травы и мусора.

«Органам местного самоуправления республики рекомендовано установить с 28 июня 2022 года на подведомственных территориях особый противопожарный режим и разработать дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия», — отметили в правительстве.

Напомним, ранее особый противопожарный режим в регионе действовал с 25 апреля до 5 июня.