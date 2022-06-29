Москва, 29 июня, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Рубль 28 июня пробил сопротивления, обновив многолетние максимумы. Доллар опустился ниже 52 руб. впервые с мая 2015 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Пара доллар/рубль снизилась на 2,97%, до 51,80 руб., евро/рубль — на 3,10%, до 54,55 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 65,47 руб. Укреплению рубля продолжал способствовать фактор налогового периода и повышение нефтяных котировок.

Причем торговый объем за вчерашний день составил 1,52 млрд против среднего значения 1,56 млрд за последние 60 торговых дней. Это указывает на то, что на рынке нет покупателей и останавливать продавцов некому.

Покупатели защищали зону 52,80-53,00 руб. На уровне 52,80 руб. зафиксирован максимальный внутридневной объем — $122 млн.

Продаж было почти в два раза больше. Как только продавцы прошли 52,50 руб., цена без объемов просела до 51,60 руб.

28 июня российские компании перечисляли в бюджет налог на прибыль. Пик платежей пройден. Текущий налоговый период завершился.

Участники рынка, присутствующие на локальном валютном рынке, игнорируют негативный внешний фон.

Штаты и ЕС изолировали Россию от международных центров, поэтому рублю «до лампочки», что происходит за пределами России и какие санкции вводят недружественные страны.

На искусственный дефолт рынок тоже не обратил внимания, поскольку Штаты решили на Россию повесить ярлык «ДЕФОЛТ», нарушив свои же правила игры и права инвесторов.

Минфин США ввел запрет на импорт золота из России. Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

Сейчас лидеры G7 обсуждают введение потолка на нефть и газ из России. Каждое новое решение только усиливает энергетический кризис, ухудшая текущее состояние европейских компаний.

Такое ощущение, что лидеры сидят в длинных позициях по нефти и газу. А своими решениями толкают цены вверх, чтобы достигнуть целевых уровней $150 за баррель и $3000 за 1000 кубов.

Сегодня, 29 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $116,90 за баррель. Цена повышалась до $118,59. Сопротивлением выступает уровень $119.

Цена может простоять под ним около двух дней. Высокие цены на нефть, это приток иностранной валюты в Россию, которую экспортеры потом продадут на рынке.

Учитывая, что антироссийские санкции только ужесточаются, высоки риски новых блокировок валютных счётов экспортных компаний. Поэтому компании стараются не держать валюту.

Курс доллара пробил поддержку 53 руб. Теперь продавцам открыта дорога к психологическому уровню 50 руб. Покупателей мало, поэтому ничего не мешает цене двигаться под отметку 50 руб.

ЦБ России борется с инфляцией. Регулятору нужна инфляция в 4%. Его все устраивает, вмешиваться не собирается.

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