Ереван, 29 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Армении, прекратили отправлять военнослужащих срочной службы в Нагорный Карабах. Об этом сообщил журналистам замначальника мобилизационно-организационного управления генштаба Армении Саак Саакян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Последний наш призыв — летом 2020 года, они демобилизуются с 1 июля до 30 августа, и отныне в Арцахе больше не будет срочников», — сказал Саакян.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе для заполнения вакантных мест будут использовать военнослужащих контрактной службы из резервов. Представитель генштаба заверил, что «бреши» не появятся, и служба будет организована только силами контрактников.

Саакян добавил, что в ВС Армении будут стараться вывести срочников с передовой. Их планируется привлекать только при необходимости. В ВС Нагорного Карабаха также будет пересмотрен порядок службы для призывников. До привлечения на боевое дежурство они должны будут проходить подготовку пять — шесть месяцев.