Москва, 29 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Решение об ответе на введение Киевом визового режима для граждан РФ будет принято Москвой с учётом национальных интересов России и гуманитарного аспекта. Об этом 29 июня рассказал директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

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«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», — приводит его слова РИА Новости.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ уточнил, что украинская сторона на протяжении последних восьми лет планомерным образом ужесточала условия въезда для граждан России. Так, в 2014 году был ограничен въезд на Украину для имеющих прописку в Крыму мужчин, в 2015 граждан РФ стали пускать только по заграничному паспорту, а с 2018 Киев стал требовать от въезжающих жителей России отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет и подтверждение достаточности денежных средств.

При этом Полищук подчеркнул, что, несмотря на такие действия Киева, Россия продолжала соблюдать соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и соблюдает их в настоящее время.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевский режим принял решение о введении визового режима с Россией, который начнёт действовать с 1 июля 2022 года.