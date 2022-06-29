В Чувашии решают вопросы адаптации беженцев и поддержки диаспор
Чебоксары, 29 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время проживают почти 850 беженцев из Донбасса. В связи с чем отрабатываются вопросы их социальной адаптации. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашии, спикер Госсовета Леонид Черкесов по итогам работы межведомственного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
На заседании рассмотрели деятельность ассамблеи, в том числе подняты межнациональные вопросы.
По его словам, такая предосторожность продиктована в том числе и пребыванием на территории Чувашии беженцев из Донбасса и Украины: сейчас порядка 850 человек. Ассамблея народов наряду с органами власти отрабатывает вопросы социальной адаптации мигрантов, в том числе оказывается бесплатная юридическая помощь.
Также были обсуждения мероприятия, посвящённые проходящему Году культурного наследия в России.
По его словам, это позволяет представителям разных народов «лучше и больше» узнать о своих соседях, открыть «для себя много интересного из истории и культуры других наций, учиться понимать, уважать и ценить их самобытные традиции».
В числе самых актуальных вопросов, которыми следует активно заниматься, глава ассамблеи назвал помощь в государственной регистрации национально-культурных объединений и культурных центров. По его словам, в республике действуют порядка 40 национальных автономий, и их число продолжает расти. Однако официально зарегистрировано менее половины таких объединений.
По его словам, статус юридического лица позволяет национально-культурным центрам самостоятельно участвовать в различных грантовых проектах и конкурсах, получая весомую финансовую и организационную поддержку.
Отметим, что ранее лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с открытым заявлением в поддержку решения президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проживают представители более 120 национальностей.