Чебоксары, 29 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Чувашии в настоящее время проживают почти 850 беженцев из Донбасса. В связи с чем отрабатываются вопросы их социальной адаптации. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Ассамблея представителей народов, проживающих на территории Чувашии, спикер Госсовета Леонид Черкесов по итогам работы межведомственного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

На заседании рассмотрели деятельность ассамблеи, в том числе подняты межнациональные вопросы.

«Чувашия по состоянию межнациональных отношений всегда была на хорошем счёту. Наш регион может служить образцом межнационального согласия, мира, добрососедства. Однако нам следует работать на упреждение», — сказал Леонид Черкесов.

По его словам, такая предосторожность продиктована в том числе и пребыванием на территории Чувашии беженцев из Донбасса и Украины: сейчас порядка 850 человек. Ассамблея народов наряду с органами власти отрабатывает вопросы социальной адаптации мигрантов, в том числе оказывается бесплатная юридическая помощь.

Также были обсуждения мероприятия, посвящённые проходящему Году культурного наследия в России.

«В них активно участвуют не только носители языка, культуры и традиций народа, представляющего праздник, но и гости других национальностей. Это имеет большой просветительский и патриотический смысл», — подчеркнул Леонид Черкесов.

По его словам, это позволяет представителям разных народов «лучше и больше» узнать о своих соседях, открыть «для себя много интересного из истории и культуры других наций, учиться понимать, уважать и ценить их самобытные традиции».

В числе самых актуальных вопросов, которыми следует активно заниматься, глава ассамблеи назвал помощь в государственной регистрации национально-культурных объединений и культурных центров. По его словам, в республике действуют порядка 40 национальных автономий, и их число продолжает расти. Однако официально зарегистрировано менее половины таких объединений.

«Кроме того, в высших учебных заведениях Чувашии есть советы иностранных студентов, которые также участвуют в национально-культурной жизни диаспор. Однако официально зарегистрированных национально-культурных объединений пока 20», — пояснил Черкесов.

По его словам, статус юридического лица позволяет национально-культурным центрам самостоятельно участвовать в различных грантовых проектах и конкурсах, получая весомую финансовую и организационную поддержку.

Отметим, что ранее лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с открытым заявлением в поддержку решения президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проживают представители более 120 национальностей.