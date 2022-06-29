Джакарта, 29 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел стран G20 на Бали, сообщает Antara.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В посольстве России в Джакарте заявили, что Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел, которая состоится на Бали 7–8 июля. В МИД России пока официально не подтвердили визит Сергея Лаврова в Индонезию.

Некоторые западные страны пригрозили бойкотировать встречу лидеров G20, если на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин. Индонезия как председатель G20 в 2022 году пытается объединить страны — члены «Большой двадцатки» и пригласила лидеров России и Украины принять участие в саммите G20 в ноябре.