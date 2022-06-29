Уфа, 29 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

ДТП

Он сообщил, что утром 29 июня в Кировском районе Уфы на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина произошло столкновение автомобилей Ford Transit, Audi A4 и Subaru Forester, от удара автобус отбросило на трёх пешеходов.

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля «Audi» и три его пассажира были отправлены в медучреждение. Помощь медиков также понадобилась водителю автобуса. Также доставлены в медучреждение три пешехода, в том числе 11-летняя девочка.

Сообщается, что маршрутный автобус был без пассажиров в салоне. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.