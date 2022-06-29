Канберра, 29 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Конкретные планы и сроки строительства Австралией собственных атомных подводных лодок будут обнародованы в марте 2023 года. Об этом 29 июня заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Подводная лодка

По его словам, при создании в сентябре 2021 года альянса AUKUS планировалось выбрать американскую или британскую технологию создания атомных подводных крейсеров в течение следующих 18 месяцев.

Ричард Марлз «Правительство работает над тем, чтобы к марту объявить, какие именно атомные подводные лодки будет строить для своего флота Австралия, что соответствует заявленным ранее срокам».

Также к этому времени планируется определиться с вопросом о необходимости для Австралии «временного флота дизельных подводных лодок», которые должны обеспечить её обороноспособность до вступления в строй атомных субмарин, ожидающегося не ранее 2040 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер оппозиции Питер Даттон отрицает, что разгласил конфиденциальную информацию, когда утверждал, что к концу 2030 года Австралия приобретёт у США или Великобритании две атомные подводные лодки.

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