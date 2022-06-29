Прибайкальский район, Бурятия, 29 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Прибайкальском районе Бурятии разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, вечером 28 июня водитель автомобиля Toyota Ractis на федеральной трассе Иркутск — Чита выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odissey. В результате водители обеих автомобилей, а также двое пассажиров минивэна, в том числе ребёнок, доставлены в больницу с травмами.

«На момент ДТП в автомобиле «Хонда Одисей» находилось 6 человек, среди них несовершеннолетние дети, только благодаря тому, что все были пристегнуты ремнем безопасности, участники ДТП избежали более трагических последствий», — добавили в ведомстве.