Вашингтон, 29 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Россия и Евросоюз сейчас не находятся в состоянии войны, однако блокада Калининграда может «нарушить этот баланс», считает американский эксперт Эмма Эшфорд.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По ее словам, Литва и ЕС должны прекратить блокировку Калининграда, поскольку грузоперевозки в регион относятся к торговле внутри России.

Она также подчеркнула, что западные страны должны приспособиться к существующей экономической реальности.

«Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны. (Ситуация вокруг Калининграда) может нарушить этот баланс», — сказала она в беседе с Foreign Policy.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва запретила транзит в Калининградскую область грузов, которые попали под антироссийские санкции ЕС.

В МИД России такой запрет назвали агрессивным и выходящим за пределы недружественных линий решением. Россия потребовала, чтобы ЕС возобновил калининградский транзит под угрозой ответных мер.

Власти Литвы утверждают, что договор о транзите не нарушен, выполняются лишь требования о санкциях. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита.