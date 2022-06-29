Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Москва будет вести специальную военную операцию до тех пор, пока с украинской территории не перестанет исходить угроза России и Донбассу. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил 28 июня, выступая на заседании Совбеза ООН.

Дмитрий Полянский Un.org

Он напомнил, что Россия начала спецоперацию, чтобы не дать Украине и дальше обстреливать Донбасс, чтобы с украинской территории, которую с подачи западных стран превратили в анти-Россию, и со стороны её националистического руководства перестала исходить угроза для жителей юга и юго-востока Украины и самой РФ.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что страны Запада, поставляя Киеву вооружение, только длят агонию преступного киевского режима, который готов пожертвовать населением собственной страны. Украинскому руководству следует скорее сесть за стол переговоров «с реалистичной позицией, а не с лозунгами и фантомными болями», сказал Полянский.

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