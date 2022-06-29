Новокузнецк, Кемеровская область, 29 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Жителей Новокузнецка просят не купаться в неразрешённых местах и следить за детьми. С таким призывом к горожанам обратился мэр Сергей Кузнецов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

«Ещё раз убедительно призываю родителей: не отпускайте детей одних купаться на водоёмы, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Мы с вами за выходные дни потеряли двух несовершеннолетних ребят. Это очень печально. Где был родительский контроль? Подростки купались в неразрешённых местах, а один из них ещё и не умел плавать».

Он попросил довести информацию до детей.