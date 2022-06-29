Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Состоявшееся 28 июня в Совете Безопасности ООН выступление украинского лидера Владимира Зеленского не смогло вызвать антироссийскую дискуссию. Об этом 29 июня написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять градус дискуссии в совете», — отметил он.

Также Полянский указал, что усталость от темы Украины заметна уже невооруженным глазом и у многих представителей развивающихся стран возникает всё больше сомнений и вопросов по поводу утверждений и обвинений киевского режима в адрес России.

При этом российский дипломат добавил, что такая ситуация «внушает определенный оптимизм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава австралийского правительства Энтони Альбанезе заявил, что Австралия ищет способы возобновить работу своего посольства в Киеве.