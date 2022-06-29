Пермь, 29 июня, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилась проверка по факту схода локомотива с рельсов. Причиной происшествия названо уширение рельсовой колеи и раскантовка рельса. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Тепловоз

По данным ведомства, что проблемная ситуация с рельсами возникла из-за ненадлежащего состояния шпал и наличия паводковых вод в колее железнодорожного пути.

В адрес руководителя компании «Центр коммерческих технологий» внесено представление. По результатам его рассмотрения железнодорожный путь приведён в нормативное состояние, оборудован водоотвод. Гендиректор оштрафован.

Напомним, сход тепловоза с рельсов произошёл в апреле 2022 года.