Сан-Сальвадор, 29 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Правительство Сальвадора ужесточит борьбу с бандами на фоне убийства троих полицейских в городе Санта-Ана, заявил президент республики Найиб Букеле 28 июня в ходе пресс-конференции.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

По словам главы государства, стражи правопорядка погибли от рук членов группировки Barrio 18. Букеле не стал уточнять подробностей дальнейших планов сальвадорских властей по борьбе с организованной преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Сальвадоре член уличной банды Mara Salvatrucha (MS-13), обвиненный в убийстве более 20 человек, был приговорен к более чем тысячи годам тюрьмы.