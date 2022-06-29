Уфа, 29 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Штрафы за внесение недостоверных сведений в информационную систему при вывозе мусора намерены установить в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

City-yaroslavl.ru Вывоз мусора

Сообщается, что соответствующие изменения в некоторые законодательные акты депутаты регионального парламента планируют внести на итоговом заседании 30 июня.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушения, допущенные при размещении информации в ГИС «ТКО-Башкортостан». Речь идет о штрафах в отношении должностных и юридических лиц, которые занимаются деятельностью по обращению с ТКО, если они направляют в информационную систему неполные или недостоверные сведения либо если сведения не представлены вообще», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что в эту систему поступают все сведения о вывозе мусора с контейнерных площадок, на их основе специалисты делают вывод о качестве работы всей системы обращения с мусором. При этом зачастую в систему вносится недостоверная информация, пояснил Толкачев.

«Координаторы сталкиваются, например, с жульничеством водителей, которые присылают одни и те же фотографии по нескольким контейнерным площадкам. Фактически это подлог, за которым может скрываться неисполнение обязательств по вывозу мусора. Нарушений фиксируется много, но на сегодня инструментов воздействия, помимо устного внушения, нет. Введение штрафов поможет навести порядок внутри системы по всей вертикали», — считает Толкачев.

Он сообщил, что проект закона вызвал жаркие споры, которые касались как суммы штрафов, так и целесообразности введения ответственности вообще.

«Документ, который в итоге выносится на пленарное заседание, — это компромиссный результат большой дискуссии. ГИС «ТКО-Башкортостан» нужен не для формальных отчетов и галочек, а для понимания качества работы по вывозу мусора в республике, для обнаружения сбоев и слабых мест», — заявил он, добавив, что в республике много контейнерных площадок и контролировать каждую в ручном режиме невозможно.

Он отметил, что с помощью информационной системы можно увидеть полную картину, но лишь при условии, что она своевременно наполняется достоверными сведениями. В противном случае в ней теряется всякий смысл, заявил спикер республиканского парламента.

Так, за указанные правонарушения законопроектом предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей, на юр. лиц — от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, на юр. лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.