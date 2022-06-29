Защитник «Спартака» Кутепов может перейти в «Торпедо»
Москва, 29 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов подпишет контракт со столичным «Торпедо» в случае успешного прохождения медосмотра. Об этом 29 июня спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.
«У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком». Если нормально пройдёт медосмотр, Илья с 1-го числа станет нашим футболистом», — приводит слова Ляпина «Спорт-экспресс».
В начале июня пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб не будет подписывать новый контракт с 28-летним защитником.
Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года и провёл 114 матчей, в которых забил два гола. В составе команды он в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России, а в 2022 году стал обладателем Кубка России.
В составе сборной России Кутепов сыграл 13 матчей. На домашнем чемпионате мира 2018 года он провёл пять матчей и отдал одну голевую передачу.