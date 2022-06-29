Москва, 29 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов подпишет контракт со столичным «Торпедо» в случае успешного прохождения медосмотра. Об этом 29 июня спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

«У Ильи Кутепова действующий до конца месяца контракт со «Спартаком». Если нормально пройдёт медосмотр, Илья с 1-го числа станет нашим футболистом», — приводит слова Ляпина «Спорт-экспресс».

В начале июня пресс-служба «Спартака» сообщила, что клуб не будет подписывать новый контракт с 28-летним защитником.

Кутепов выступал за «Спартак» с 2012 года и провёл 114 матчей, в которых забил два гола. В составе команды он в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России, а в 2022 году стал обладателем Кубка России.

В составе сборной России Кутепов сыграл 13 матчей. На домашнем чемпионате мира 2018 года он провёл пять матчей и отдал одну голевую передачу.