Кемерово, 29 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 июня, на лечении находятся 595 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же время 65 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 170 случаев заражения коронавирусом, 163 116 человек выздоровели, 2459 пациентов скончались.