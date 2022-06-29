Якутск, , 07:56 — REGNUM Задержаны жители Якутска, вымогавшие у фирмы несколько миллионов рублей. В том числе арестованы представитель якутской общественной организации Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, экс-сотрудник УФСБ Савва Алексеев и директор крытого рынка Якутска Буянто Дондупов, сообщило ИА Arcticpost.

Вымогатели Цитата из х/ф «Рэкет». Реж. Эрнест Ясан. 1992. Россия

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По данным издания, также были задержаны несколько граждан Узбекистана. Савва Алексеев, которого называют главарём группировки, в момент задержания был нетрезв. Его подозревают в том, что он требовал у руководства компании «Дорисс» несколько миллионов рублей за работы по строительству дорог, которые выполняла фирма.

Ранее дело Саввы Алексеева уже поступало в суд, но было направлено на новое рассмотрение и потерялось. Буянто Дондупов обвинялся в необоснованном обогащении, но его дело было закрыто, потому что истец неожиданно изменил свои показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году СМИ Якутии сообщали о задержании экс-офицера ФСБ Саввы Алексеева при попытки получить откат в 40 млн рублей. Деньги он хотел получить от фирмы «Дорисс».