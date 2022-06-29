Москва, 29 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Решение об ответе на введение украинской стороной визового режима для российских граждан будет принято с учётом национальных интересов России и принимая во внимание гуманитарный аспект. Соответствующее заявление 29 июня сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Дипломат подтвердил получение российским внешнеполитическим ведомством электронной копии украинской ноты с уведомлением о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений. Это соглашение 1997 года о безвизовых поездках граждан и соглашение 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов.

Как указал Полищук, Украина последние восемь лет планомерно ужесточала условия въезда российских граждан в страну. Сначала ограничения касались только мужчин (введены в 2014 году), затем от граждан России потребовали въезда только по загранпаспорту. А с 2018 года Киев стал требовать от приезжающих в страну из России отпечатки пальцев, приглашение, обратный билет, подтверждение платежеспособности и многое ещё.

В то же время со своей стороны Россия соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и соблюдает сейчас.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», — подвёл итог Полищук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России ещё раз напомнили о том, что гражданские объекты и мирное население не являлись и не являются целями ударов для российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.