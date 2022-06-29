Веллингтон, , 07:54 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки зафиксировали 7829 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Christoph Strässler

По ее данным, 2519 инфицированных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения COVID-19 в стране. Также случаи заболевания фиксируются во всех регионах страны. Кроме того, сто заболевших за сутки приехали в Новую Зеландию из-за границы. От осложнений COVID-19 в стране за минувшие 24 часа умерли 15 человек.

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 395 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них восемь помещены в отделения реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 323 280 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.