Донецк, 29 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Вооруженные украинские боевики обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:00 и в ходе него по населённому пункту было выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 06:25 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Ясиноватой.

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