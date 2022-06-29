Гонконг, Китай, , 07:52 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг в Китае заявило во вторник, что оно распространит около 280 000 наборов для экспресс-тестирования на антиген COVID-19, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наборы для тестирования будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению имуществом, работающим в районах с положительными результатами тестирования сточных вод, показывающими относительно высокую вирусную нагрузку, чтобы помочь выявить инфицированных людей.

Правительство САР также настоятельно призвало наборов сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу. Согласно официальным данным, в Гонконге 28 июня было зарегистрировано 1533 подтвержденных случая COVID-19, передающихся местным путем, и 152 завезенных случая.