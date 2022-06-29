Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Новосибирской области финансирование строительства служебного жилья в селах возросло более чем в три раза. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» сегодня, 29 июня, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Строительство

«Некоторая пауза со спросом на жильё была. Чтобы компенсировать это, мы увеличили объём приобретения и строительства квартир за бюджетный счёт, — сказал Травников. — В частности, по программе строительства служебного жилья для бюджетников, которая действует четвёртый год. Для бюджетников, работающих на селе, в этом году финансирование программы увеличено фактически в три раза».

Он уточнил, что если в предыдущие годы выделялось по 150 млн рублей, то в 2022 году выделили 539 млн рублей.

Отметим, что в 2021 году под служебное жильё было построено 45 квартир, а 23 куплено. В 2022 году планируется построить и приобрести не менее 166 квартир.

Также значительно увеличено финансирование по программе строительства и приобретения квартир для детей-сирот.