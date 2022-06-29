Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбурге власти готовятся объявить аукцион на проектирование приюта для бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Приют для животных

Аукционную документацию намерены опубликовать во второй половине июля. Известно, что стартовая цена муниципального контракта составит 4,2 млн рублей.

«Техническое задание к проекту содержит основные требования к градостроительным, архитектурно-планировочным, конструктивным решениям. На территории приюта, огороженной двухметровым забором, необходимо учесть наличие нескольких зон, в том числе административно-хозяйственной со складами и подсобными помещениями, производственной — где как раз и будут располагаться вольеры для животных, а также площадки для их выгула. Отдельным блоком следует разместить зону временного содержания. Сюда на карантин будут попадать новые обитатели приюта, здесь же будут содержаться кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля или подлежащие лечению», — сказали в администрации.

Напомним, разговоры о необходимости приюта ведутся в городе давно. Под объект уже выделен участок на ул Амурской. Площадь земли составляет 8,3 тыс. кв. метров.

Одно из основных требований — максимальное сохранение существующих насаждений и природного ландшафта территории строительства приюта для бездомных животных.

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