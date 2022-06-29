Курган, , 07:51 — REGNUM В Курганской области крупнейшая компани в сфере водоснабжения и водоотведения «Водный Союз» повышает с 1 июля 2022 года тарифы для населения на 4%. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Питьевая вода для населения подорожает с 34,68 до 36,06 рублей за кубометр, водоотведение — с 29,36 до 30,54 рубля за кубометр.

Напоминается, что «Водный Союз» является регулируемой организацией и тариф утверждается в правительстве области на основании заявок с целью возмещения затрат на производственную деятельность предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем от 3,5 до 5%.

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