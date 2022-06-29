Чебоксары, , 07:50 — REGNUM В Чувашии больше рождается мальчиков, чем девочек, при этом среди редких имён, которыми нарекают детей, встречаются чувашские имена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской государственной службы по делам юстиции.

Осторожно, дети © ИА REGNUM

За пять месяцев 2022 года органами ЗАГС Чувашии зарегистрировано рождение 4023 малышей, в том числе 49 двойняшек: 2066 мальчиков и 1957 девочек. В том числе 1317 детей были первенцами в семьях, 1424 ребёнка — вторыми, третьи дети появились в 934 семьях, четвертые и более — в 344 семьях.

Госслужба проанализировала информацию о необычных именах, которыми родители нарекли своих младенцев, выделив ряд из них. В числе редких имён, которые получили мальчики, — Юман (чувашское имя), Никон, Стефан, Леонард, Эрик, Влад, Феликс, Севастьян, Назар, Ефим, Роберт, Дамиан, Добрыня.

Девочек также именовали редкими именами: Лилия, Алисия, Даниэла, Малика, Лиана, Тея, Ляйсан, Асия, Алекса, Лея, Адель, Миранда, Амелина, Мелания.

Популярными именами среди мальчиков стали Артём, Роман, Матвей, Максим, Иван, Александр, Михаил, Кирилл, Егор, Лев, Даниил, Илья, Тимур, Арсений, Тимофей. Среди девочек лидируют такие имена, как Ева, София, Анна, Виктория, Ксения, Дарья, Милана, Анастасия, Варвара, Мария, Валерия, Арина, Елизавета, Василиса.

Напомним, что в Чувашии впервые воспользовались возможностью онлайн-регистрацией рождения ребёнка. Заявление через сервис «Рождение ребёнка» поступили в отдел ЗАГС администрации Московского района Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Чувашстата, в январе–апреле в республике родились 3193 ребёнка, что на 294 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Рождаемость снизилась на 8,4%.

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