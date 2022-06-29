Карталы, Челябинская область, , 07:49 — REGNUM В Карталах Челябинской области 63-летний гражданин осуждён за смертельное ДТП, совершённое в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Преступление было совершено 5 сентября. Гражданин ехал из посёлка Локомотивный, выехал на встречную полосу и врезался во встречный «Шевроле Ланос», а затем — в «ВАЗ 21 074». После этого он столкнулся с машиной «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил тяжёлые травмы и через два дня скончался в больнице. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима. В зале суда его взяли под стражу.