Тайбэй, 29 июня, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в водах близ Тайваня, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло воды уезда Пинтун на юге Тайваня 28 июня в 21:43 по пекинскому времени, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

По данным CENC, очаг землетрясения находился по координатам 22,18 градуса северной широты и 120,11 градуса восточной долготы, на глубине 20 км.