Тбилиси, 29 июня 2022, 15:04 — REGNUM 20 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 27 сайт pace. coe. int.
Депутаты считают, что Саакашвили страдает рядом заболеваний, а кроме того, у него «серьёзное неврологическое состояние». Они также выразили беспокойство тем, что в отношении экс-президента не выполнены рекомендации грузинского и украинского омбудсменов. Депутаты требуют немедленного перевода Саакашвили в современную клинику. Невыполнение этого требования, по мнению депутатов, грозит Саакашвили слабоумием, полиорганной недостаточностью и даже смертью.
«Мы также обеспокоены стабильностью грузинской демократии и опасаемся углубления глубоких разногласий в обществе. Грузия срочно нуждается в процессе политического примирения. Если Саакашвили серьезно заболеет или умрет во время заключения, это поставит под угрозу процесс», — говорится в заявлении депутатов ПАСЕ.
Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили, в последнее время проходит лечение в частной тбилисской клинике.