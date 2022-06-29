Тбилиси, , 15:04 — REGNUM 20 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 27 сайт pace. coe. int.

Саакашвили Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Депутаты считают, что Саакашвили страдает рядом заболеваний, а кроме того, у него «серьёзное неврологическое состояние». Они также выразили беспокойство тем, что в отношении экс-президента не выполнены рекомендации грузинского и украинского омбудсменов. Депутаты требуют немедленного перевода Саакашвили в современную клинику. Невыполнение этого требования, по мнению депутатов, грозит Саакашвили слабоумием, полиорганной недостаточностью и даже смертью.

«Мы также обеспокоены стабильностью грузинской демократии и опасаемся углубления глубоких разногласий в обществе. Грузия срочно нуждается в процессе политического примирения. Если Саакашвили серьезно заболеет или умрет во время заключения, это поставит под угрозу процесс», — говорится в заявлении депутатов ПАСЕ.

Напомним, что находящийся в заключении Михаил Саакашвили, в последнее время проходит лечение в частной тбилисской клинике.