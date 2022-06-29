Пекин, 29 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. По данным Министерства образования КНР, к концу 2021 года более 25 млн иностранцев изучали китайский язык, сообщает 28 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Изучение китайского языка будет доступно более чем в 180 странах и регионах по всему миру к концу 2021 года, сообщило министерство на пресс-конференции 28 июня.

По данным министерства, китайский язык был включен в национальные системы образования 76 стран, и почти 200 млн человек прошли обучение китайскому языку.