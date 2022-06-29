Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году в эксплуатацию ввели уже 1 миллион 13 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщил и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

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«Из этого объёма 68% — многоквартирные, остальное — малоэтажное и индивидуальное строительство, — уточнил Колмаков. — Задел большой. В стройке находится почти 5 млн квадратных метров, это более 1,5 тысячи жилых домов и около 500 из них — по проектному финансированию».

По официальным данным, в 2022 году получено 92 разрешения на строительство многоквартирных домов, ещё 138 домов запланированы к строительству.