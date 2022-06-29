Красноярск, , 07:42 — REGNUM Пирожок с кусочком стекла из кулинарной лавки обернулся для красноярского предпринимателя штрафом. Об этом сообщает 29 июня телеграм-канал «Роспотребнадзор Красноярск».

Пирожок со стеклом Скриншот из телеграм-канала красноярского Роспотребнадзора

Ранее в краевое управление Роспотребнадзора обратился житель Красноярска. Он рассказал, что нашёл стекло в пирожке, купленном в кулинарной лавке.

Проверка показала, что работники организации общепита не соблюдают необходимые требования безопасности. Индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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