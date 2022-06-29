Благовещенск, , 07:39 — REGNUM В Белогорске Амурской области 15-летнюю девушку, которая ехала на велосипеде, сбил автомобиль. Амурчанка погибла на месте происшествия, сообщило 29 июня АСН24.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

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Девушка ехала навстречу машине по проезжей части. ДТП произошло в тёмное время суток. На велосипеде был фонарь, но водитель ехал быстро, и не успел отреагировать. Авария случилась сразу после того, как машина пересекла перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. В соцсетях распространяется видео с регистратора автомобиля, сбившего девушку.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в посёлке Магдагачи Амурской области 15-летнего парня сбил автомобиль. Подросток шёл по обочине дороги.