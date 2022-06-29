Хартум, 29 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Судан подал жалобу в Совет Безопасности ООН на Эфиопию из-за инцидента на границе двух стран, в ходе которого были убиты восемь суданских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Судана.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Копии документа также были поданы миссиям Африканского союза и Африканского блока IGAD. Речь идет о событиях 22 июня, когда эфиопские военнослужащие похитили и убили одного мирного жителя и семерых суданских военных в районе города Аль-Фашика.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня председатель Верховного суверенного совета Судана Абдель-Фаттах Аль-Бурхан побывал на месте убийства восьми суданских граждан и взял расследование случившегося под личный контроль.