Новотроицк, Оренбургская область, , 07:38 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области проводится проверка по факту смертельного ДТП. Насмерть сбит мотоциклист, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП УМВД по Оренбургской области

Вечером 28 июня на ул. Заводской мотоциклист выехал на полосу встречного движения, нарушив правила, и врезался в автомобиль, водитель которого, также нарушив правила, совершал левый поворот к АЗС в запрещённом для этого месте.

За рулём иномарки находилась 18-летняя жительница Орска. Водитель и пассажир машины не пострадали.

По данным полиции, 38-летний мотоциклист был в мотошлеме без экипировки. Установлено, что двухколесное транспортное средство на учёте никогда не состояло, регистрационные знаки отсутствовали. Погибший не имел водительского удостоверения.

Сотрудники полиции изучают видеозапись с камер наблюдения и устанавливают все обстоятельства произошедшего.