Братислава, 29 июня, 2022, 07:38 — ИА Регнум. В финале юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) сыграют сборные Израиля и Англии. Об этом сообщает ИА REGNUM.

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Сборная Израиля в полуфинальном матче одержала победу над командой Франции со счётом 2:1. В составе израильской команды отличился Эль-Ям Канцепольский, а французский защитник Сулейман Туре отметился автоголом, у французов мяч забил Алан Вирджиниус.

Ранее сборная Англии обыграла команду Италии в полуфинале со счётом 2:1.

Турнир проходит в Словакии. Финальный матч между сборными Израиля и Англии состоится 1 июля в Трнаве.