Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В бюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты новосибирским бюджетникам. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» сегодня, 29 июня, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ника Егорова Зарплата

«В том числе категориям, которые находятся под защитой майских указов. Здесь зарплата рассчитывается из показателя среднего дохода от трудовой деятельности. На этот год он спрогнозирован в сумме 44 203 рублей. Это с приростом чуть более 10% к уровню прошлого года. Эти деньги в бюджете есть, — уточнил Травников. — Сейчас в бюджете предусмотрена поправка с тем, чтобы помочь Новосибирску выполнить свои обязательства перед бюджетниками. Традиционно индексируются зарплаты бюджетникам, которые не попадают в категории майских указов. С учетом роста цен, вчера мной принято решение о досрочном повышении с 1 июля на 10% зарплаты работникам сферы образования, социальной сферы, культуры, спорта и физической культуры».

Он подчеркнул, что вполне возможно, осенью будет вторая индексация.