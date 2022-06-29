Тегеран, , 07:49 — REGNUM 28 июня новый представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани передал соболезнования Иордании в связи с утечкой газа в танкере, в результате которой погибли и получили ранения десятки людей в портовом городе Акаба. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении Насер Канани, недавно назначенный пресс-секретарь министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, выразил свою скорбь и сожаление правительству и народу Иордании, особенно семьям жертв, в связи с инцидентом в иорданском порту Акаба. В результате трагичного инцидента погибли и получили ранения десятки граждан Иордании, а также ряд иностранных граждан.

Десять человек погибли и еще 250 получили ранения в результате утечки газа в танкере, перевозившем токсичный газ в иорданском порту Акаба, сообщило ранее иорданское телевидение.