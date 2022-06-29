Хабаровск, , 07:32 — REGNUM В Хабаровском крае для детей-сирот в 2022 году планируется приобрести 150 квартир. Кроме того, будет построено ещё 20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Получение жилья Пресс-служба прокуратуры Калужской области

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Всё чаще дети-сироты покупают жилье в ипотеку с использованием сертификатов. В этом году на реализацию программы будут выделены дополнительные средства из краевого бюджета. В 2021 году был выделен 521 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии восемь детей-сирот стали новосёлами. Ключи от квартир им вручил глава республики Бату Хасиков.