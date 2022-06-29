Новосибирск, , 07:33 — REGNUM В Новосибирской области на строительство дорог в 2022 году направят 19 миллиардов рублей. Об этом в прямом эфире «Вести Новосибирск» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер.

Ремонт дороги Yarregion.ru

«Это на 4,6 миллиардов или на 30% больше, чем в прошлом году», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Игоря Миллера, претензии к новосибирским дорожным строителям состоят в организации и культуре производства работ.

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