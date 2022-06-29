Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В Чувашии впервые зарегистрировали новорожденного с помощью сервиса «Рождение ребёнка». Данной возможностью воспользовалась чебоксарска мама, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской государственной службы по делам юстиции.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

Первые электронные заявления о регистрации рождения через сервис «Рождение ребёнка» поступили в отдел ЗАГС администрации Московского района Чебоксары. В ведомстве поясняют, что в рамках суперсервиса даётся согласие матери на оформление электронного медицинского свидетельства, которое затем поступает в её личный кабинет на портале госуслуг и используется для заполнения заявления о рождении. В свою очередь родители должны подтвердить сведения, выбрать имя ребёнку и направить заявление в орган ЗАГС.

В госслужбе отмечают, что рождение ребёнка регистрируется без личного присутствия родителей: соответствующие записи возвращаются в личный кабинет на портале и используются при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры социальной поддержки. Бумажный вариант свидетельства выдаётся позже при личном обращении в ЗАГС.

Руководитель госслужбы по делам юстиции Дмитрий Сержантов подчёркивает, что внедрение сервиса «Рождение ребёнка» позволит повысить качество предоставления услуг:

«Благодаря новым возможностям на госуслугах, родителям больше не нужно посещать ЗАГС с целью подачи заявления для оформления свидетельства о рождении и тратить своё время. Родители не выходя из дома получат документы на малыша».

Отметим, что в январе–мае органами ЗАГС Чувашии зарегистрировано рождение 4023 малышей, в том числе 2066 мальчиков и 1957 девочек.