Лондон, , 07:31 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс вылетела с Уимблдона-2022, проиграв представительнице Франции Армони Тан в первом круге. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Серена Уильямс siol.net

Встреча продолжалась 3 часа 18 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

Уильямс пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и 5 из 15 брейков.

Во втором круге Тан сыграет с испанской теннисисткой Сарой Соррибес-Тормо.

40-летняя Уильямс получила специальное приглашение на участие в Уимблдоне. В последний раз она выходила на матч одиночного разряда 29 июня 2021 года. Тогда она проиграла белорусской теннисистке Александре Соснович, получив травму в матче первого круга.