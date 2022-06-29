Тегеран, 29 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. 28 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что присутствие израильского режима в регионе не принесет ничего, кроме усиления напряженности и отсутствия безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Моя поездка в Турцию завершилась вчера вечером встречей с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом, и сегодня я уехал из Турции в Туркменистан для участия во встрече министров иностранных дел Прикаспийских стран», — написал Амир Абдоллахиан в своем аккаунте в Instagram.

«Прошлой ночью на встрече с Эрдоганом, передавая привет от президента Ирана, я пригласил его посетить Тегеран для проведения заседания Высшего совета сотрудничества между двумя государствами», — сообщил иранский дипломат.

Указав на общность и интересы Ирана и Турции, он сослался на недавние действия Израиля и напомнил президенту Турции, что присутствие израильского режима в регионе не принесет ничего, кроме заговоров и нестабильности.

Президент Турции, со своей стороны, высоко оценил политику сотрудничества с соседями в правительстве Исламской Республики и выразил надежду, что вскоре посетит Тегеран.