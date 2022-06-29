Тегеран, 29 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. 28 июня представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента (Меджлиса) Аболфазл Амуэй заявил, что запланированные переговоры в Дохе позволят решить оставшиеся вопросы в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью IRNA Амуэй заявил, что переговоры в Дохе являются продолжением переговоров в Вене, и предлагаемая модель заключается в ускорении переговорного процесса и решении оставшихся вопросов.

Ссылаясь на проект текста венских переговоров, он отметил, что в проекте остаются спорные вопросы, среди которых основные вопросы касаются санкций, которые США пытаются сохранить, но Исламская Республика Иран стремится отменить существующие ограничения для защиты интересов иранцев.

Заявив, что путь переговоров в Дохе (Катар) будет продвигаться быстрее, он подчеркнул: «Если США готовы отменить санкции против Ирана, мы ожидаем, что исход переговоров будет определен быстро, а главная миссия иранской переговорной команды в Дохе — ускорить переговорный процесс и сохранить национальные интересы государства».

Ранее Амуэй отметил, что Иран предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) самые широкие возможности для инспекций, причем более одной пятой всех инспекций приходится именно на Исламскую Республику.