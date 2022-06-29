Новосибирск, 29 июня, 2022, 07:28 — ИА Регнум. По итогам прохождения половины плана гидравлических испытаний в Новосибирске стало понятно, что много сложных дефектов. Их устранение требует больше времени, чем планировалось. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Barnaul.org Ремонт теплосети

В компании уточнили, что самым сложным по объёму повреждений и продолжительности ремонтов оказался сектор теплоснабжения ТЭЦ-3 — в левобережье.

«Одновременно с гидравлическими испытаниями идут работы по перекладке крупных участков теплосетей, например, на Серебренниковской, Автогенной, Островского, Троллейной», — отметил заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК Роман Корниенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СГК и мэрия Новосибирска решили скорректировать сроки трёх финальных этапов гидравлических испытаний.