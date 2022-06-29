Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:27 — REGNUM Под Оренбургом в селе Нежинка вечером 28 июня горела пилорама, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

Горение происходило на открытой площадке. Огонь охватил деревянные заготовки, угрожая перекинуться на хозяйственные постройки на территории производства. Хозпостройки удалось отстоять.

На ликвидацию возгорания потребовалось почти два часа. В тушении задействовали 26 человек и11 единиц техники. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.