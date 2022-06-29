Тегеран, 29 июня 2022, 09:26 — REGNUM 28 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поддерживает предложение России о создании механизма сотрудничества между прикаспийскими государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Каспий на старой карте
Каспий на старой карте

Амир Абдоллахиан сделал это заявление, выступая на встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде (Туркменистан). Он отметил, что встреча в Ашхабаде будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между пятью прибрежными государствами Каспийского моря.

Министр иностранных дел заявил, что определение границ морского дна и подводного дна Каспийского моря все еще остается нерешенным. «Хотя прошло уже более четырех лет с тех пор, как пять стран подписали правовую конвенцию по морскому праву, переговоры по этому поводу все еще ведутся», — подчеркнул он.

Амир Абдоллахиан подтвердил, что Иран выступает за механизмы коллективного сотрудничества для поддержания мира и безопасности на море, что, по его словам, имеет особое значение для всех прибрежных государств.