Тегеран, 29 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. 28 июня министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поддерживает предложение России о создании механизма сотрудничества между прикаспийскими государствами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Каспий на старой карте

Амир Абдоллахиан сделал это заявление, выступая на встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Ашхабаде (Туркменистан). Он отметил, что встреча в Ашхабаде будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между пятью прибрежными государствами Каспийского моря.

Министр иностранных дел заявил, что определение границ морского дна и подводного дна Каспийского моря все еще остается нерешенным. «Хотя прошло уже более четырех лет с тех пор, как пять стран подписали правовую конвенцию по морскому праву, переговоры по этому поводу все еще ведутся», — подчеркнул он.

Амир Абдоллахиан подтвердил, что Иран выступает за механизмы коллективного сотрудничества для поддержания мира и безопасности на море, что, по его словам, имеет особое значение для всех прибрежных государств.