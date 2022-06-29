Нью-Йорк, США, , 07:26 — REGNUM По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, для спасения планеты от климатической катастрофы нужна революция в области возобновляемых источников энергии, а не возобновившийся рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы. Об этом говорится в статье Гутерреша, 29 июня опубликованной в газете Nikkei.

Антониу Гутерреш Un.org

Высокопоставленный чиновник традиционно обвинил Россию не только в происходящем на Украине, но и в том, что именно проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины является причиной расширяющегося энергетического кризиса. Одновременно Гутерреш назвал оторванной от реальности политику ряда стран по наращиванию финансирования инфраструктуры для разведки и добычи ископаемого топлива.

Антониу Гутерреш «В то время как последствия вторжения России на Украину распространяются по всему миру, реакция некоторых стран на растущий энергетический кризис заключается в том, что они наращивают использование ископаемого топлива и вкладывают ещё миллиарды долларов в уголь, нефть и газ, которые способствуют углублению нашей климатической катастрофы».

По мнению генсека ООН, только возобновляемые источники энергии являются ответом на вопрос об ограничении климатических изменений и повышении энергетической безопасности.

Антониу Гутерреш «Если бы мы раньше и в больших объёмах вкладывали в возобновляемые источники энергии, мы бы не оказались снова во власти нестабильных рынков ископаемого топлива».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что для сохранения находящихся в чрезвычайном состоянии океанов Земли нужна мобилизация усилий.

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